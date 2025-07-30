Şanlıurfa’da acil doktoru ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Şanlıurfa’da bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan acil doktoru ve güvenlik görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İbrahim Halil K. isimli şahıs, acil servise gitti. Acil serviste görevli doktor İsmail A. ile tartışan şahsa, güvenlik görevlisi Harun P. müdahale etmek istedi. Yanında getirdiği bıçağı çıkartan şahıs, güvenlik görevlisini boğazından bıçakladıktan sonra doktoru da yaralandı.

İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.