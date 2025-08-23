Şanlıurfa’da akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Olay Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, sulama kanalına düşen yabancı asıllı Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.