Şanlıurfa’da akraba aileler arasında kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Günbalı Mahallesi'nde, 31 Mart'taki muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akraba aileler, dün akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldi.

Burada, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale etti.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.