Şanlıurfa’da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeki tırın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesi Ceylan Mahallesi yakınların meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücünün yangını fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi. Kısa sürede alev topuna dönen tır, korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Tır yangınında zaman zaman yaşanan patlama anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme çalışmaları başlattı.