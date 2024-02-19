Şanlıurfa’da aranan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’da yapılan uygulamalarda, aranan 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik kent genelinde uygulamaları devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yağma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 10 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.