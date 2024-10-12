Şanlıurfa’da aranan 26 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, aranan 26 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Bu çerçevede özel hareket polislerinin de destekleriyle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 16 bin 226 şahıs, 2 bin 942 araç, 266 motosiklet ve 39 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ve araçlarda yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 104 uyuşturucu hap ve 130 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetiminde ise 78 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araç trafikten men edilirken 14 şasesi silinmiş oto iskeleti, 1 adet parçalanmış gümrük kaçağı araç ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.