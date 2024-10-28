Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da arazi paylaşımı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü Hacı Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi paylaşımı nedeniyle akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Müslüm Çakallı tabancayla yaralandı, olay yerindeki diğer kişiler ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakallı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Müslüm Çakallı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İncelemelerde olayla bağlantılı olduğunu belirlenen 12 kişi adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D, M.T, A.D, ve İ.H.D, tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.