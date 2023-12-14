Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. Y.K. ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan Y.K. ve M.K. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Y.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.