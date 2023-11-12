Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da müşteriler ile dükkan sahibinin yakınları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suruç ilçesinde Mustafa Y. (25) ve babası Mehmet Y., Mürşitpınar Mahallesi’ndeki bir dükkandan alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında dükkan sahibi Cuma K. ile müşteriler arasında tartışma yaşandı. Şehir merkezinde devam eden tartışmaya tarafların yakınları da karışınca olay büyüdü. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Y., Mustafa Y., Mehmet Y., İsmail Y. ve Mehmet Y. yaralandı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3’ü, durumları ağır oldukları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Sokak ortasında yaşanan kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin tüfekle yerdeki şahsa ateş etmeye çalıştığı, çevredeki vatandaşların ise silahlı şahsa müdahale ederek ateş etmesini engellemeye çalıştıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.