Şanlıurfa’da bir erkek, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa'da sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emre Ertem, (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emre Ertem’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.