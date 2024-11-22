Şanlıurfa’da bir kadın, yaşadığı evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Şanlıurfa’da Leyla Örün isimli kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 5’inci katında olan Leyla Örün isimli kadından haber alamayan yakınları evine gitti.

Leyla Örün'ün kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Leyla Örün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.