Şanlıurfa’da dolu yağışı sonrası şehir beyaza büründü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aniden başlayan şiddetli dolu kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısının ardından Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar, doluya teslim oldu. Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, kenti beyaza bürüdü.

Daha sonra başlayan yağmur ise yer yer su taşkınlarına neden oldu. Dolu ve yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için üzeri kapalı alanlara sığındı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı işyerlerini de su bastı.