Şanlıurfa’da fırtınada ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, yağmur ise yolları göle çevirdi.

Güncel 23.06.2024 19:14 Giriş: 23.06.2024 19:14

Güncelleme: 23.06.2024 19:16 Kaynak: İHA

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İHA