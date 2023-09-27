Şanlıurfa’da gece yarısı şüpheli çanta paniği

Şanlıurfa’da gece yarısı otobüs durağında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Olay, Karaköprü ilçesinden geçen Diyarbakır yolu üzerinde bir otobüs durağında meydana geldi. Gece saatlerinde durakta şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çanta durağın yakınında bekleyen vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, olay yerine hızla polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, çevreyi güvenlik çemberine alarak yolu kısa süreliğine kapattı.

Alınan önlemler sonrası şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Çantadan kıyafetler çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.