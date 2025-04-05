Şanlıurfa’da göçük faciasında 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde özel bir firmaya bağlı işçiler, kanalizasyon çalışması yaptığı sırada göçük altında kaldı.

Göçük altından çıkarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Mithat Yılmaz ise olayı hafif yaralı olarak atlattı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, göçük olayında ihmali olduğu ileri sürülen firma yetkilisi ve çalışanların da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden firma sorumlusu Ü.Ö., iş makinası operatörü H.A. ile firmada görevli harita mühendisi N.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K. adli kontrolle olmak üzere M.A.K. ile İ.E. serbest bırakıldı.