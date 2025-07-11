Şanlıurfa’da ilginç olay, 1 otomobil yandı, 3 tanesi ise kaza yaptı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yanan otomobil tartışmasının neden olduğu kazada 3 kişi yaralanırken, olayda 1 araç yanarak, 3 araç ise kazaya karışarak hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Şaabin Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, D.D.’nin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın motor kısmını sardı. Yangına ilk müdahaleyi otomobil sahibi ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Söndürme esnasında tartışma çıktı

Söndürme çalışmaları sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar, tartışmayı kavgaya dönüşmeden bitirmek istedi. Taraflar bir türlü sakinleşmeyince söndürme çalışmalarına yardım etmek için duran 63 AGR 480 plakalı aracın sürücüsü M.K., taraflardan birini aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

Karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Aracına aldığı 2 kişi ile birlikte olay yerinden ayrılmak isteyen M.K., fazla uzaklaşamadan karşı yönden gelen B.Ç.’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan 63 AGR 480 plakalı araç, park halindeki 06 CAT 592 plakalı otomobile çarptı. Kazada B.Ç., M.K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece yaşanan olayda 1 araç yanarak hasar görürken 3 araç ise kazaya karışarak hasar gördü. Otomobilin yanması ve yaşanan kaza anı ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.