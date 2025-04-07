Şanlıurfa’da ineğin teptiği çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da ineğin teptiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Nisan Cuma Haliliye ilçesine bağlı kırsal Sendebelen Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki Berfin Güneşan ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güneşan’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.