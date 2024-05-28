Şanlıurfa’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Yusuf Turan yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi.

26 yaşındaki elektrik işçisi Yusuf Turan, kırsalda yaşanan bir elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.

İddiaya göre, akımın kesilmediği elektrik hattına temas eden Turan, akıma kapıldı.

Çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı Turan’ı yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yusuf Turan / Fotoğraf: İHA

Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Turan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.