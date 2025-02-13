Şanlıurfa’da iş cinayeti: Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bir işçi öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yenileme çalışmaları kapsamında vinçle sökülen elektrik direğinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Gelibol Mahallesi'nde yapılan direk yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İşçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı Mehmet Kılıç'ı da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Uğraş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Vinç operatörü C.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.