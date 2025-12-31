Şanlıurfa’da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

ŞANLIURFA’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, belediye ekiplerinin yolları açmak için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerinde 15 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle koordinasyon merkezinde, kent merkezindeki önemli yollar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile takip edildi. Kar mesaisi nedeniyle Haliliye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece geç saatlere kadar tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Çevre il ve ilçeler ile kırsal mahallelerde yolların büyük bölümü kapandı. Viranşehir-Diyarbakır, Siverek-Viranşehir, Siverek-Karacadağ yolları da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücülerden kapalı güzergahları kullanmamalarını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yoğun kar yağışı ve buzlanma kış lastiği bulunmayan araçların il merkezi, tüm ilçe merkezleri ve kara yollarında ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca Şıldak, alınan tedbirler kapsamında; Viranşehir-Diyarbakır Yolu Demirci Mevkii 0-68’inci kilometreleri, Güneybatı Çevre Yolu Alım-Satım Kavşağı ile Akçakale Kavşağı arası Siverek-Kahta Yolu, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ile Siverek-Çermik yolunun geçici olarak araç trafiğine kapatıldığını bildirdi. Bunun yanı sıra il genelindeki tüm otoyol bağlantı yolları TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı.

Kar yağışı, Balıklıgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi başta olmak üzere tarihi alanlarda güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Balıklıgöl’ü ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, kentte kar yağışı dolayısıyla güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla 1 gün süreyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kapnan yolları açmaya çalışan belediye ekipleri

- Yollarda tuzlama çalışması yapan ekipler

- Koordinasyon merkezinde çalışmaları takip eden ekipler

- Balıklıgöl’den drone çekimleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA