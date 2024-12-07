Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa’da köpeğe eziyet kamerada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, boynuna ip bağlanarak yerde sürüklenen köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Yürek burkan eziyet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:34
  • Giriş: 07.12.2024 23:34
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:34
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da köpeğe eziyet kamerada


Edinilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi. Sürüklenen köpeğin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepkilere neden olay sonrası şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol