Şanlıurfa’da korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden sağlık ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışması başlattı. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.