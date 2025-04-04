Şanlıurfa’da mazgala düşen yavru kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma kullanarak açıp, düşen yavru kediyi kurtardı.

Su içirilen yavru kedi, doğaya bırakıldı.

(BB-SVY-Y)