Şanlıurfa’da öğrenci servisi tıra çarptı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Şanlıurfa’nı Siverek ilçesinde öğrenci servisi tıra çarptı. Kazada 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı tır, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda R.Ç. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada servis minibüsü sürücüsü R.Ç ile aynı araçtaki 8 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.