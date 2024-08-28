Şanlıurfa’da otomobil inşaat çukuruna düştü

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

Olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EM 0079 plakalı otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.