Şanlıurfa’da otomobilde mahsur kalan 3 aylık bebeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da annesinin anahtarı içinde unuttuğu araçta mahsur kalan 3 aylık bebek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin anahtarı içinde unuttuğu otomobilde mahsur kalan 3 aylık bebeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, aracın camını çekiç ile kırarak kapıyı açtı. Kurtarılan 3 aylık Nisa Y. annesine teslim edildi.

Anne, çocuğunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(BB-SVY-Y)