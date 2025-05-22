Şanlıurfa’da panik: Halatı kopan duba restoran müşterilerle birlikte Fırat Nehri'nde sürüklendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki bir duba restoran halatlarının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi. İçerisinde müşterilerin de olduğu duba restoranın sürüklenmesi büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı.

Fırat Nehri’nin üzerindeki bir duba restoran, içerisinde müşterilerin olduğu sırada halatlarının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi. Duba restoranın sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler duba restoranın sürüklenmesini engellemeye çalışırken vatandaşlar da halatları tutarak durdurmak istedi. Akıntıya kapılarak bir süre sürüklenen duba restoran sudaki balık çiftliği kafeslerine çarparak parçaladı. İçerisinde müşterilerin de olduğu duba restoranın sürüklenmesi büyük bir paniğe neden oldu.

Duba restoranı durdurmayı başaran ekipler içerideki vatandaşları sağ salim bir şekilde tahliye etti. Yaşanan panik anları ise anbean kameraları yansıdı.

Onayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.