Şanlıurfa’da polisleri taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 6 yaralı
Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8’inci kilometresinde seyir halinde olan özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, 6 polis yaralandı.
Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın ağaca ve otomobil bayisinin tabelasına çarpması sonucu 6 polis yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi.
Kent merkezine giden zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca, ardından da bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı.
Kazada, araçtaki 6 polis yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, kazaya karışan zırhlı araç çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.