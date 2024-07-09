Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde M.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bu silahlara ait 5 adet şarjör ile 77 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.