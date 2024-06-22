Şanlıurfa’da saman yüklü TIR alev alev yandı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da seyir halindeki saman yüklü TIR alev alev yandı.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi.
İlçe merkezine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'ın dorse bölümünde yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.
Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi sardı.
Alevleri gören çevredeki yurttaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve yurttaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü.
Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.