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Şanlıurfa’da şampiyonluk kutlaması

Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları, takımlarının Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olmasını kutladı.

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 23:27
  • Giriş: 26.05.2024 23:27
  • Güncelleme: 26.05.2024 23:27
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da şampiyonluk kutlaması

Ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesiyle Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı takımın taraftarları Atatürk Bulvarı'nda toplanarak yolu trafiğe kapatıp sevinç gösterisi yaptı. Takımlarının formalarını giyen kalabalık taraftar grubu, davul eşliğinde halay çektikten sonra araçlarla şehir turu yaptı.

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