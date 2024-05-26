Şanlıurfa’da şampiyonluk kutlaması

Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları, takımlarının Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olmasını kutladı.

Ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesiyle Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı takımın taraftarları Atatürk Bulvarı'nda toplanarak yolu trafiğe kapatıp sevinç gösterisi yaptı. Takımlarının formalarını giyen kalabalık taraftar grubu, davul eşliğinde halay çektikten sonra araçlarla şehir turu yaptı.