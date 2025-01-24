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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 11:20
  • Giriş: 24.01.2025 11:20
  • Güncelleme: 24.01.2025 11:20
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

andarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Şanlıurfa’nın Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde ekiplerce yapılan aramalarda 3 adet piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 34 farklı silahlara ait şarjör, 555 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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