Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Ahmet Yesevi Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Taraflar polis gelmeden kaçarken, esnaf gerginlik nedeniyle işyerlerini erken kapattı. Polis şüphelileri arıyor.
Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, iki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, kemer, sopa ve bıçakla saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında O.Y. (30) sırtından bıçakla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.
O.Y., arkadaşları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne diğer yaralılarda yine arkadaşlarının yardımıyla bir başka hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ancak ekipler gelmeden önce kavgaya karışan tarafların olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Yaşanan gerginlik nedeniyle bazı esnafın işyerlerini erken kapattığı belirtildi.
Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.