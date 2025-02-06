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Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 13:19
  • Giriş: 06.02.2025 13:19
  • Güncelleme: 06.02.2025 13:19
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Şanlıurfa’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup Baydilli (28) sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Yakup Baydilli, kurtarılamadı. Yakup Baydilli’nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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