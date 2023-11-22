Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 dizüstü bilgisayar, 25 cep telefonu, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.