Şanlıurfa’da tişört dağıtımı izdihama dönüştü

Şanlıurfa’da, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı.

Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.