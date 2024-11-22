Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Suruç ilçesi Mürşitpınar karayolunda meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki otomobil, Furkan B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Nabi Ceyhan hayatını kaybederken, Mehmet C., Furkan B. ile Delil A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.