Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolu üzerindeki kırsal Yukarıtınaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Ş.’nin kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Şeyhmus K.’nin kullandığı araç çarpıştı. Kazada Abdullah Ş., Gülizar Ş., Remziye Ş., Rabia Ş. ve Şeyhmus K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şeyhmus K. ve Rabia Ş.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.