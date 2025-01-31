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Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 17:41
  • Giriş: 31.01.2025 17:41
  • Güncelleme: 31.01.2025 17:41
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolu Arat Dağı mevkide meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri belirlenemeyen 16 ATE 664 plakalı otomobil ile 54 AB 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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