Şanlıurfada tüp patlaması: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeynep Şeyho ve bebek Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Berfin (11), Elif (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.