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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 16:16
  • Giriş: 06.09.2023 16:16
  • Güncelleme: 06.09.2023 16:16
Kaynak: İHA
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 115 gram eroin maddesi, 23 gram metamfetamin maddesi, 354 gram esrar maddesi 29 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 485 Türk Lirası, 3 adet pompalı tüfek ve 31 adet kartuş ele geçirildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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