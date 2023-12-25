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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 25.12.2023 12:01
  • Giriş: 25.12.2023 12:01
  • Güncelleme: 25.12.2023 12:02
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Viranşehir’de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye baskın yapıldı.

Baskında, 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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