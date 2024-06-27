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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 27.06.2024 14:34
  • Giriş: 27.06.2024 14:34
  • Güncelleme: 27.06.2024 14:35
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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