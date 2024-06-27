Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.