Şanlıurfa’da yatılı Kuran kursunda gıda zehirlenmesi: 33 çocuk hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da yatılı Kuran kursunda kalan 33 çocuk, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kuran Kursu'nda meydana geldi.

Akşam yemeğinde tavuk yiyen çocuklar, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Bunun üzerine çocuklar, kurs idarecilerine haber verdi. İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından, yurt yemekhanesindeki gıdalardan numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.