Şanlıurfa’da yüksek sıcaklık vatandaşları bunaltıyor

Gün içerisinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı Şanlıurfa’da vatandaşları bunaltıyor.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşıyor. Sabah saatlerinde bile 37-38 derece arasında olan sıcaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, serin yerlere akın ediyor. Bazı vatandaşlar dışarı çıkmayı göze alamazken çıkmak zorunda kalanlar ise parklara gidip ağaç gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava nedeniyle otobüs duraklarına kurulan sistem, bir nebze olsun vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyor.

Sıcak hava nedeniyle mecbur kalmadıkça evden çıkamadıklarını söyleyen Ahmet Yıldız, "Daima hava sıcak. Artık yanıyoruz. Allah ferahlık versin, gerçekten çok zor. Sıcaktan korunmak için genelde evden çıkmıyoruz. Sıcaktan başka bir şey yok. Artık dışarı çıkılmıyor. Allah yaşlılara, işçilere kolaylık versin, sabır versin" diye konuştu.