Şanlıurfa’da zirai donun etkili olduğu badem bahçeleri incelendi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayı sonrası Şanlıurfa’da tarımsal zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don olaylarının ardından, Şanlıurfa’da tarımsal zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, görevli oldukları bölgelerde alan taraması yaparak üreticilerin zarar görüp görmediğini yerinde inceledi.

İlçe müdürlüğüne gelen dilekçeler doğrultusunda Koçak kırsal Mahallesine giden mühendisler, üretici Mehmet Çifçi’ye ait badem bahçesinde teknik incelemelerde bulundu. Aynı zamanda Sumaklı kırsal Mahallesinde bulunan üretici Ömer Dolap’a ait badem bahçeleri de detaylı olarak kontrol edildi.

Ziraat mühendislerinin yaptığı incelemelere, Şanlıurfa Tarsim Bölge Müdürlüğünden gelen teknik personel de katıldı. Yerinde yapılan gözlemler sonucunda, badem ağaçlarındaki zararın belirtileri, çiçeklenme dönemi etkileri ve verim tahminleri üzerine teknik değerlendirmeler yapıldı.

Yetkililer, çiftçilerin tarımsal sigorta yaptırmalarının önemini bir kez daha vurgularken, ilerleyen günlerde raporların hazırlanarak ilgili kurumlara sunulacağını öğrenildi.