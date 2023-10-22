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Şanlıurfa’daki 3 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 13:03
  • Giriş: 22.10.2023 13:03
  • Güncelleme: 22.10.2023 13:04
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’daki 3 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 15 kilogram skunk maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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