Şanlıurfa’daki 3 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 15 kilogram skunk maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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