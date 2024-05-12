Şanlıurfaspor averajla lige tutundu

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de son haftaya kadar sıkıntılı süreç yaşayan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, averajla lige tutundu.

Geçen sezon 6 yıllık hasretin ardından 1. Lig'e yükselen sarı-yeşilli ekip, sezon boyunca teknik direktörler Zafer Turan, İrfan Buz ve Cihat Arslan yönetiminde çalıştı.

Ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 38 puan elde eden Şanlıurfaspor, sezonu 15. sırada tamamladı. Ligde aynı puanı toplayan 16. sıradaki Tuzlaspor ise küme düştü.

Son haftada Manisa FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Şanlıurfaspor'un ligde kalmasını sağladı.