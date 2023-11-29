Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve şut çalışması yaptı.
Deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırmaspor maçını 1-0 kazanarak ligde 10 hafta sonra galip gelen sarı-yeşilli ekipte tüm futbolcular idmana katıldı.
Şanlıurfaspor ile Bodrum FK, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 11 Nisan Stadı'nda karşılaşacak.
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