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Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 17:19
  • Giriş: 29.11.2023 17:19
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:20
Kaynak: AA
Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve şut çalışması yaptı.

Deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırmaspor maçını 1-0 kazanarak ligde 10 hafta sonra galip gelen sarı-yeşilli ekipte tüm futbolcular idmana katıldı.

Şanlıurfaspor ile Bodrum FK, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 11 Nisan Stadı'nda karşılaşacak.

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